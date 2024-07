Reklama

Wszystko wskazuje na to, że Ilona Felicjańska na dobre powróciła do show biznesu. Modelka wzięła ostatnio udział w sesji zdjęciowej "Perfume" autorstwa Anny Powierży. Sesja jest częścią akcji promującej czytelnictwo "Reading is a Fashion" organizowanego od dwóch lat na Warszawskich Targach Książki. Projekt ten można streścić jednym zdaniem – czytanie jest modne. Inspiracją do powstania zdjęć stała się powieść Patricka Süskinda pt. „Pachnidło”.

Opowieść tego artystycznego projektu toczy się wokół kobiety (Felicjańskiej), która fascynuje zmysłowym światem aromatów, form, świateł. Fotografka połączyła modę oraz literaturę tworząc zaczarowany świat, który ma za zadanie na nowo odkrywać magię książek. Felicjańska, prezentująca się w bajkowych kreacjach, wygląda jak postać ze świata wyobraźni. Każde z ujęć przedstawia ją w innej roli, a wyjątkowa scenografia z pewnością ułatwiła jej wcielenie się w postaci na fotografiach. Czarno-biała kolorystyka zdjęć dodaje projektowi tajemniczego klimatu.

Kreacje do sesji wypożyczyli najlepsi polscy projektanci: Paprocki&Brzozowski, Teresa Rosati, Izabela Łapińska, Plich, Natasha Pavluchenko, Michał Starost, Łukasz Jemioł, Ewa Szabatin, Justyna Waraczyńska Varma, Tomaotomo, Yuliya Babich, Orska biżuteria artystyczna.

Zobacz fotografie z Iloną Felicjańską w roli głównej: