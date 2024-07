Ilona Felicjańska nie ukrywa tego, że ma problemy z alkoholem. Od głośnej afery z prowadzeniem auta pod wpływem alkoholu, sukcesywnie ociepla swój wizerunek w mediach - pojawia się na imprezach, bierze udział w sesjach zdjęciowych oraz próbuje swoich sił jako pisarka. Wszystko wskazuje na to, że problemy z nałogiem są już przeszłością, a modelka wróciła do formy sprzed lat. Przypomnijmy: Szokujące wyznanie Felicjańskiej: "Wysypywałam cukier, aby pójść do sklepu po alkohol"



Reklama

W tym tygodniu na półki księgarń trafiła trzecia książka Ilony "Jak być niezniszczalną. O uzależnieniu, depresji, przemocy", która adresowana jest do wszystkich, którzy zmagają się z problemem alkoholowym. Modelka zdecydowała się ją napisać, bo ma nadzieję, że będzie dla innych dobrym przykładem.



Zgłosiło się do mnie wydawnictwo z propozycją wydania czegoś na kształt poradnika, bo książek o alkoholizmie jest bardzo dużo, tylko większość z nich pisana jest przez specjalistów, lekarzy, teoretyków. Ja jestem praktykiem, ja to wszystko przeżyłam, przeszłam i doświadczyłam. Książka jest nie tylko o uzależnieniu, ale też o tym, co się dzieje dookoła osoby uzależnionej, o jej dzieciach, jak również o przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej – mówi Newseria Lifestyle Ilona Felicjańska.

Felicjańska przekonuje potencjalnych czytelników swojej nowej książki, że można wygrać z każdym nałogiem, podnieść się po porażce, a dodatkowo zacząć wszystko od nowa. Dla niej nałóg, był sposobem na uratowanie życia.



Każdy z nas może być niezniszczalny, pod warunkiem że zacznie słuchać serca, intuicji, że odważy się przyznać do pomyłek i zacznie szukać pomocy. Miałam tę siłę i mogę powiedzieć, że uzależnienie uratowało mi życie. Dzięki niemu jestem kobietą dojrzałą i szczęśliwą - dodaje.

W ubiegłym roku ukazała się inna pozycja Felicjańskiej poświęcona walce z nałogiem. Był to wywiad-rzeka, w którym opisała swoje problemy z alkoholem. Myślicie, że uda jej się komuś pomóc?

Zobacz: Wielki powrót Felicjańskiej na salony. W jeden wieczór zaliczyła trzy imprezy

Zobacz także

Reklama

Na premierze książki pojawiła się tylko jedna gwiazda: