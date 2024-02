Do rodziny Małgorzaty Tomaszewskiej dołączyła ostatnio upragniona przez nią córeczka! Dopiero jednak 23 lutego prezenterka pochwaliła się pierwszym wspólnym kadrem z pociechą, a po podzieliła się zdumiewającym wyznaniem. Już podjęła decyzję ws. trzeciego dziecka?

Kilka dni temu wszystkie oczy zwróciły się na Małgorzatę Tomaszewską, która urodziła swoją drugą pociechę! Prezenterka jest już mamą chłopca, natomiast teraz powitała na świecie wymarzoną córeczkę, której nadała imię Laura. To jednak nie ona jako pierwsza podzieliła się ze światem radosną nowiną - zrobił to za nią jej tata, ogłaszając dumnie, że znów został dziadkiem!

23 lutego Małgorzata Tomaszewska postanowiła sama odezwać się do fanów i, co najważniejsze, podzielić się pierwszym zdjęciem z córką. Fotografię jeszcze ze szpitala opatrzyła rozczulającym opisem, w którym w imieniu córki przywitała się z internautami. Dalej podziękowała personelowi szpitala za opiekę, a na końcu zawarła krótkie, ale zaskakujące zdanie.

Czyżby Małgorzata Tomaszewska już planowała kolejnego potomka? Chociaż na swoim profilu prezenterka chętnie przemyca kadry poświęcone macierzyństwu, jak dotąd otwarcie nie mówiła o tym, czy marzy o dużej rodzinie. W tym miejscu warto wspomnieć, że odbiorców wciąż zastanawia, kim tak właściwie jest partner gwiazdy i ojciec jej drugiego dziecka. Ta bowiem jak lwica chroni jego prywatności, a w jednym z wywiadów przyznała, że raczej nie ma szans, by się to zmieniło.