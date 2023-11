Piątkowym popołudniem polskie media obiegła bardzo smutna wiadomość - straciliśmy wybitnego aktora, Macieja Damięckiego. Swoją osobą od lat bawił do łez i chwytał za serca, choć życie w przeszłości dało mu mocno w kość.

Za każdym razem śmierć znanej osoby pogrąża w żałobie nie tylko członków rodziny, ale i tysiące fanów. Nie inaczej jest i tym razem. Dziś dotarła do nas możliwie najgorsza wiadomość - Maciej Damięcki nie żyje. Odszedł od nas w wieku 79 lat po wielu owocnych latach pracy jako aktor. Zagrał m.in. w "M jak miłość", "Plebanii", "Pensjonat pod różą" czy "Rozmowy kontrolowane".

Maciej Damięcki nie należał jednak do tych osób, które szczególnie chętnie opowiadają o swoim życiu prywatnym na forum publicznym. Nie brylował zbytnio na ściankach i sporadycznie udzielał wywiadów. Nic więc dziwnego, że wielu jego fanów nawet nie miało pojęcia, że ten aż dwukrotnie stoczył walkę z nowotworem. Po raz pierwszy... jeszcze jako dziecko. Więcej na ten temat opowiedział swego czasu w rozmowie z Plejadą.

Miałem grać Felka w ''Królu Maciusiu I''. Umowa była już podpisana i ktoś z produkcji zauważył, że zamiast dołka mam górkę na szyi. Skierowano mnie do lekarza i okazało się, że to nowotwór, do tego złośliwy. Natychmiast wysłano mnie do Szwecji na operację. Gdyby nie to, że produkcja filmu pomogła w wyjeździe, pewnie już bym nie żył. W Polsce medycyna nie była jeszcze na takim poziomie, a moich rodziców nie byłoby stać na wysłanie mnie na leczenie za granicę. Dlatego często powtarzam, że aktorstwo uratowało mi życie

- tłumaczył dla Plejady.