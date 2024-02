Przed nami wielki finał "The Voice Senior". Jurorzy jednak zadbali o lekkie rozładowanie emocji widzów przed finałem. Tomasz Szczepanik zdecydował się na niecodzienne wyznanie. Zaskoczył wszystkich swoją pasja, a Alicja Węgorzewska podsumowała:

Reklama

Masz natręctwa?

Mamy nagranie z planu.

Wyznanie Tomasza Szczepanika

Kończy się 5. edycja "The Voice Senior". Już dzisiaj poznamy najpiękniejszy polski głos wśród seniorów. W finałowym odcinku nie brakowało emocji. Tomasz Szczepanik jeden z jurorów "The Voice Senior" zdecydował się na zaskakujące wyznanie. Przyznał, co jest jedną z jego pasji. Zanim tego nie zrobi, nie jest w stanie zacząć dnia:

Inaczej nie usiądę do śniadania - wyznał na planie programu lider zespołu Pectus.

Maryla Rodowicz była zdumiona, zdając sobie sprawę z tego o czym mówi jej kolega z programu:

Mówisz poważnie?

Alicja Węgorzewska była bardziej bezpośrednia, dopytała wprost:

Zobacz także

Masz natręctwa?

Koniecznie zobaczcie przedpremierowe wideo z planu finału "The Voice Senior".

Reklama

Zobacz także: Internauci podzieleni po ostatnim odcinku "The Voice Senior": "Szkoda mi pani Bożeny"