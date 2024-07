500 tysięcy za reklamę, 200 tysięcy za udział w programie i 14 tysięcy za dzień na planie serialu - takie kwoty ostatnio pojawiały się w polskich mediach. A ile tak naprawdę zarabiają gwiazdy? Okazuje się, że nie zawsze jest tak kolorowo jak może się nam wydawać. Często szansą na zasilenie budżetu jest udział w projektach, które mogą - tak jak w przypadku Kasi Skrzyneckiej i pasztetów - negatywnie wpłynąć na wizerunek.

Podczas promocji książki "Bomba" zapytaliśmy Karolinę Korwin Piotrowską, co sądzi na ten temat. Czy gwiazdy powinny decydować się na promowanie swoją twarzą produktów takich jak nieszczęsne pasztety?

- My nie mamy amerykańskich stawek, ale mamy amerykańskie wyobrażenie o show-biznesie. Biorą ludzie reklamy tak jak np. ten nieszczęsny pasztet ze Skrzynecką - przyzwoicie zrobiona reklama, i nie można jej wiele zarzucić. Ale media nazwały ją królową pasztetów i zaorane. Ja na jej miejscu nie wzięłabym reklamy pasztetów, bo jakbym miała doradcę to by mi powiedział, że reklama czegokolwiek go jedzenia poza dobrym alkoholem albo czekoladą, trzeba strasznie uważać. Ale to się będzie ciągnęło.