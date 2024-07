Klaudia Halejcio nie ukrywa, że pracuje od dziecka, ale od kiedy na świecie pojawiła się Nel zdecydowała się na nieco inną formę pracy, tak aby móc więcej czasu spędzać w domu. Aktorka zdradziła, dlaczego nie gra już w serialach i mówi wprost o zarobkach, jakie otrzymywała w teatrze...

Klaudia Halejcio w rozmowie z reporterem Party.pl opowiedziała o swojej karierze i zdobyła się na dość osobiste podsumowanie. Aktorka swoją przygodę z serialami zaczęła jako mała dziewczynka i wszyscy pamiętają jej rolę w "Złotopolskich". Klaudia Halejcio dorastała na oczach widzów, a dziś oprócz gry w serialach jest też influencerką i realizuje się w kabaretach, gdzie wykorzystuje swój potencjał komediowy. W wywiadzie zdradziła nam, dlaczego zrezygnowała z seriali:

Wiele rzeczy przyczyniło się do tego, również to, że chciałam być więcej w domu, więc zaczęłam wybierać projekty, które są dla mnie wygodne. Też to, że ja pracuję w sumie od 4. roku życia na planie i całe moje dzieciństwo było spędzone w pracy. Najpiękniejsza przygoda - nie mogę powiedzieć, żeby to nie wybrzmiało, że teraz jestem już zmęczona.