Ile Dorota Gardias zarobiła w tym roku? Naprawdę nieźle! Jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych pogodynek ma za sobą wyjątkowo dobry rok. Gwiazda telewizji TVN, oprócz regularnej pracy w stacji, brała również udział w wielu innych projektach zawodowych. Ile dokładnie udało jej się zarobić?

Zarobki Doroty Gardias

Zarobki gwiazd zawsze wzbudzają ogromne emocje! I nic dziwnego! A Dorota Gardias jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji TVN. W stacji prowadzi głównie prognozy pogody, lecz poza pracą w redakcji, ma także inne źródła dochodu. Śliczna pogodynka często zapraszana jest także do prowadzenia różnego rodzaju imprez i eventów, a także do udziału w kampaniach reklamowych.

Jak podlicza "Super Express", w tym roku Dorocie Gardias udało się zarobić okrągły milion złotych! Skąd taka kwota? Według gazety, pogodynka wzięła udział aż w czterech reklamach, za które otrzymała około 750 tysięcy złotych. Poprowadziła także około trzydziestu imprez (jak twierdzi SE, za każdą zainkasowała około 6 tysięcy złotych, czyli łącznie około 180 tysięcy złotych). Do tego oczywiście dochodzą zarobki ze stacji TVN.

Wygląda na to, że Dorcie świetnie się powodzi! Niedawno zdecydowała się przecież na zakup willi w Wilanowie. Wartość nieruchomości szacuje się na 2,5 miliona złotych. To idealne miejsce, by wypocząć i zrelaksować się po ciężkiej pracy. A dla córeczki pogodynki Hani ogromna przestrzeń do zabaw z mamą.

Dorota Gardias to prawdziwa kobieta sukcesu

W 2015 roku udało jej się zarobić milion złotych