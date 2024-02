Ostatnie 12 miesięcy były dla Dody naprawdę wyjątkowe. Artystka spełniła kilka swoich marzeń, a jednym z największych było zorganizowanie ostatniej trasy koncertowej w jej karierze - mowa o "Aquaria Tour", która zgromadziła dziesiątki tysięcy fanów i odbiła się szerokim echem w mediach. Kiedy nadszedł czas ostatniego koncertu z trasy, nie zabrakło łez i wzruszeń, a sama piosenkarka podsumowała ten moment następującymi słowami:

Reklama

Aquaria dopłynęła do brzegu. Przez ten czas rozwinęła na maxa swoje żagle i przepłynęła po wszystkich wodach, których zamarzyła, CAŁY CZAS NA FALI. Nie zobaczycie mnie już na trasach koncertowych…bo nie da się zrobić tego lepiej. (...) Dziękuję za pełne hale, łącznie z warszawskimi koncertami ponad 50 tys. ludzi obejrzało Aquaria tour ! NA TAKIE CHWILE artysta czeka całe życie - pisała w swoim wpisie pożegnalnym z ,,Aquaria Tour'' Doda

A to tylko jeden z wyjątkowych momentów, jakie w minionym roku przeżywaliśmy razem z Dodą!

Doda świętuje 40. urodziny. Ostatnie 12 miesięcy były dla niej wyjątkowe

Doda kończy dziś 40 lat, a swoje urodziny świętuje razem z Dariuszem Pachutem. W minionym roku głośno było o ich relacji - zwłaszcza, gdy z sieci nagle zniknęły ich wspólne zdjęcia. Na szczęście szybko okazało się, że para po prostu chce trzymać swój związek z dala od show biznesu i postanowiła zaprzestać szczegółowego relacjonowania swojego życia w social mediach.

W dniu 40. urodzin Dody zakochani jednak zrobili wyjątek i postanowili opublikować po raz pierwszy od miesięcy swoje wspólne zdjęcie! Para jednak zdecydowała się "nałożyć" na swoje twarze specjalny filtr, aby trudniej było ich rozpoznać. Fani jednak szybko ich rozszyfrowali i przesłali zakochanym mnóstwo życzeń. Jak widać uczucie Dody i Dariusza Pachuta kwitnie i mamy nadzieję, że tak pozostanie już na zawsze!

Zobacz także: 40. urodziny Dody. O tych ikonicznych momentach z jej życia mówiła cała Polska!

Zobacz także

Doda i Dariusz Pachut Instagram/Doda

Jednak ostatnie 12 miesięcy to przede wszystkim pasmo ogromnych sukcesów zawodowych Dody. Artystka zrealizowała wiele projektów, o których było naprawdę głośno. To ona wpadła na pomysł i przekonała Edwarda Miszczaka, by zrealizować i wyemitować na antenie Polsatu jej autorskie show, w którym śledziliśmy przygotowania artystki do jej ostatniej trasy koncertowej. I rzeczywiście program "Doda. Dream show" cieszył się ogromną popularnością wśród widzów. Przez osiem tygodni mogliśmy obserwować nie tylko kulisy przygotowań do "Aquaria Tour", ale także poznaliśmy nieco nieznanych dotąd wątków z życia artystki.

Wraz z końcem emisji show Doda ruszyła ze swoją trasą koncertową. Piosenkarka najpierw zagrała 5 koncertów w Warszawie, aby później ruszyć w Polskę i wystąpić w Łodzi, Krakowie i Gdańsku przed wielotysięczną publicznością. Doda przyznaje wprost, że choć "Aquaria Tour" była jej ostatnią trasą koncertową, to jednak cieszy się, że zakończyła tak ważny etap swojej kariery w sposób, o jakim zawsze marzyła.

Zobacz także: Nie mogła przestać się śmiać. Tak Doda spędzi swoje 40. urodziny

Doda Aquaria Tour Mat.pras.

W minionym roku Doda zajmowała się nie tylko muzyką i przygotowaniami do trasy koncertowej, ale także postawiła na rozwój swoich własnych produktów. Jak bowiem wiadomo, artystka w sierpniu 2023 ruszyła ze sprzedażą autorskich suplementów i kosmetyków o nazwie Doda D'EAU. To jednak nie był koniec, bo w dniu swoich 40. urodzin Doda ogłosiła, że rusza również ze sprzedażą autorskich perfum Doda D'EAU Luna.

O sukcesach Dody można rozprawiać bez końca - a tych wyjątkowych momentów w minionym roku było jeszcze naprawdę sporo. Artystka między innymi po wielu latach znów pojawiła się w "Dzień Dobry TVN", a jej utwory z nowej płyty rozbrzmiewały we wszystkich największych stacjach radiowych!

Gwiazda nie zapominała też o pielęgnowaniu swojej wielkiej pasji, jaką jest... podróżowanie. Doda zwiedziła mnóstwo przepięknych zakątków świata, czym często chętnie chwaliła się na swoim Instagramie. Teraz swoje 40. urodziny spędza w Tajlandii.

Reklama

W dniu 40. urodzin składamy Dodzie najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego najlepszego! Już nie możemy się doczekać, czym w tym roku zaskoczy nas nasza wspaniała artystka!