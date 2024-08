Waldemar i Dorota poznali się dzięki udziałowi w miłosnym show Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony" i od pewnego czasu tworzą szczęśliwy związek. W rozmowie z Party.pl opowiedzieli o przeprowadzce Doroty na gospodarstwo, która miała miejsce kilka tygodni temu. Co powiedzieli przed naszą kamerą? Przekonajcie się sami, oglądając wideo!

Dorota i Waldemar z 10. edycji "Rolnik szuka żony" chętnie pokazują w mediach społecznościowych, jak rozwija się ich relacja po programie. Zakochani niedawno poinformowali, że spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka, a kilka tygodni temu postanowili razem zamieszkać. Rolnik i jego ukochana już od dawna to planowali, jednak musieli poczekać, aż zakończy się rok szkolny i syn Doroty skończy szkołę. W rozmowie z Party.pl rolnik nie ukrywał, że ten czas nie był dla nich łatwy.

No trochę czasu minęło, zanim ta przeprowadzka finalnie doszła do skutku(...) To nie był też łatwy czas dla nas, takie tam życie na odległość, rozmawianie przez telefon, tylko tam przez kamerkę, widywanie się raz na dw tygodnie (...) Ciężki był to czas na rozłące

- wyznał Waldemar.