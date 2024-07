Biznes założony przez Annę Lewandowską rozwija się coraz szybciej! Od marca batony firmowane logo Foods by Ann można kupić na jednej z popularnych stacji benzynowych. W dodatku znajdują się tam w najlepszym miejscu, czyli przy kasach. Co to oznacza dla Anny Lewandowskiej?



Anna Lewandowska podpisała nowy kontrakt?

Według naszych informacji za taką promocję produktu inne firmy płacą nawet 200 tysięcy złotych. Ale w tym przypadku jest inaczej.

– Ania i jej marka dostali to atrakcyjne miejsce od właścicieli stacji w zamian za udział w zyskach ze sprzedaży. A te mogą przynieść miliony! – zdradza nasz informator.

Czy batony Anny cieszą się popularnością na stacjach benzynowych? Przeczytasz w najnowszym Party.

Anna Lewandowska jest bardzo przedsiębiorcza. Jej firma ma na koncie kolejny sukces!

Gwiazda szybko wróciła do pracy po urodzeniu córki