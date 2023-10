Anna i Robert Lewandowscy to nie tylko jedna z bardziej rozpoznawalnych par polskiego showbiznesu, ale też jedno z trwalszych i najbardziej zgodnych małżeństw w tym gronie. Trenerka i piłkarz po raz kolejny dali temu wyraz, gdy w lipcu zaskoczyli wszystkich i odnowili przysięgę małżeńską. Co stało za taką decyzją? Anna Lewandowska zdradziła nam jej powody!

Anna i Robert Lewandowscy nie stronią od pokazywania swojej miłości w mediach społecznościowych, dlatego łączące ich uczucie jest dla wielu fanów prawdziwym wzorem do naśladowania. Nic więc dziwnego, że decyzja Anny i Roberta Lewandowskich o odnowieniu przysięgi małżeńskiej w 10. rocznicę ślubu szybko doczekała się swoich naśladowców wśród innych polskich gwiazd.

Nam Anna Lewandowska zdradziła, dlaczego razem z mężem zdecydowała się na "drugi ślub" 10 lat po tym, jak para po raz pierwszy stanęła na ślubnym kobiercu.

- Nie wiem, czy to my zapoczątkowaliśmy ten trend, ale to był taki nasz plan i obiecaliśmy to naszej rodzinie i przyjaciołom, że po dziesięciu latach odnowimy nasz ślub, naszą przysięgę małżeńską - zdradziła Anna Lewandowska reporterce Party.pl, Urszuli Grabowskiej.