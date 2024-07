Dawid Woliński to z pewnością jeden z ulubionych projektantów gwiazd w polskim show biznesie. Jego kreacje nosi każda celebrytka, która chce wyglądać zjawiskowo na czerwonym dywanie. Okazuje się, że sam juror programu „Top Model” również przywiązuje dużą uwagę do swojego wyglądu.

Projektant twierdzi, że w jego szafie nie ma zbyt wielu oryginalnych ubrań. Co znajdziemy w garderobie Wolińskiego?

- Mam taką bazę, którą miksuję i mieszam. Mam bardzo dużo spodni, dlatego że sobie ostatnio cały czas coś szyję i mam chyba z 70, jak nie ze 100 par spodni, to na pewno. Do tego drugie tyle butów, no może butów to trochę więcej. I chyba ze 300 t-shirtów. I to jest moja taka baza. I 50 koszul. 25 białych, 25 niebieskich - zdradził w rozmowie z „Dzień Dobry TVN”.

Woliński przekonuje jednak, że każdy kto widział zawartość jego szafy, jest zdziwiony panującym w niej bałaganem i małą ilością ubrań...

Reklama

kb