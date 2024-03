Roksana Węgiel doskonale sobie radzi na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" i z każdym odcinkiem zdobywa coraz więcej punktów i pozytywnych komentarzy od jurorów. Na widowni nieustannie wspiera ją Kevin Mglej, który towarzyszy piosenkarce na każdym kroku. Okazuje się, że Roxy Węgiel mogła liczyć w programie na pewne odstępstwo od reguły. O co chodzi?

Roxie Węgiel może liczyć na specjalne traktowanie w "Tańcu z Gwiazdami"

14. edycja "Tańca z Gwiazdami" już od pierwszego odcinka wywołuje ogromne emocje, a wszystko za sprawą udziału takich gwiazd jak Roksana Węgiel czy Dagmara Kaźmierska. Choć za nami dopiero dwa odcinki nowej edycji, to pojawiła się już pierwsza afera związana z uczestnictwem Aleksandra Mackiewicza z serialu "Gliniarze". To nie wszystko! Wyszło na jaw, że Roksana Węgiel może liczyć na specjalne traktowanie. Artystka nie korzysta z pomocy makijażystów i fryzjerów Polsatu dostępnych dla wszystkich uczestników, ale ma zgodę na obecność własnego beauty team'u, co zdradziła osoba z produkcji:

Makijaż i fryzurę wykonują jej zaufani współpracownicy. Sama ich opłaca powiedziała dla Faktu osoba z produkcji 'Tańca z Gwiazdami'

Roksana Węgiel bardzo poważnie traktuje udział w "Tańcu z Gwiazdami" i do perfekcji dopracowuje każdy występ nie tylko pod względem tanecznym, ale również dba o perfekcyjną fryzurę i makijaż, a jej stylizacje wyróżniają się na parkiecie. W ostatnim odcinku gwiazda razem ze swoim partnerem tanecznym Michałem Kassinem otrzymali aż 35 punktów i są jedną z najmocniejszych par w drodze po Kryształową Kulę.

Kibicujecie Roksanie Węgiel w drodze do zwycięstwa w "Tańcu z Gwiazdami"? Na widowni programu niezmiennie pojawia się Kevin Mglej, który wspiera swoją narzeczoną.

