Tomasz Lis przyłapany ze swoją córką Igą Lis na spacerze w centrum Warszawy! Tomasz Lis zdaje się nie przejmować modą - założył klasyczne jeansy, koszulkę polo w paski i oliwkową kurtkę. Za to Iga Lis zna się na modzie jak mało kto! Córka dziennikarza na spacer z tatą zdecydowała się na jeszcze nieco zimowy look - założyła białą bluzę z kapturem, szary płaszcz za kolano, czarne spodnie, brązowe botki. Do stylizacji dobrała swoją ulubioną torebkę od Stelli McCartney, której cena osiąga około 3500 złotych oraz szare okulary przeciwsłoneczne.

