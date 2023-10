Agnieszka Woźniak-Starak to jedna z gwiazd, której stylizacje fani podpatrują regularnie. Niezależnie od tego, czy bierze udział w oficjalnym wydarzeniu, czy po prostu załatwia codzienne sprawy, Agnieszka Woźniak-Starak zawsze wygląda nienagannie, a jej stylizacje są jednymi z ciekawszych w polskim show-biznesie. Zobaczcie, jak gwiazda prezentowała się podczas zakupów, na które zabrała ze sobą torebkę za prawie 20 tysięcy złotych.

Reklama

Agnieszka Woźniak-Starak i jej stylizacja z torebką za niemal 20 tysięcy

Kolejne stylizacje Agnieszki Woźniak-Starak, która niedawno huczne świętowała swoje 45. urodziny, zwracają uwagę nie tylko fotoreporterów, ale przede wszystkim fanów prezenterki. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" nie ukrywa też, że ceni sobie luksusowe dodatki i ma ich wiele w swojej garderobie. Tym razem fotoreporterzy "przyłapali ją" podczas zakupów w jednym z warszawskich butików. Prezenterka TVN prezentowała się elegancko i ponadczasowo.

Na zakupy Agnieszka Woźniak-Starak wybrała wygodną, ale elegancką stylizację, której bazą była modna marynarka o kroju oversize, biała, basicowa koszula i luźne jeansy z brązowym paskiem. Całość prezenterka uzupełniła czarnymi botkami à la kowbojki i torebką od Christiana Diora.

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w dziewczęcym looku w "Dzień Dobry TVN". Fani podzieleni: "Tragedia"

Trzeba przyznać, że to właśnie markowa torebka Agnieszki Woźniak-Starak nadawała całej stylizacji charakteru. Za model w zwierzęcy print projektu domu mody Dior trzeba zapłacić około 19 tysięcy złotych. Co ciekawe, model Diora to niejedyna markowa torba, jaką prowadząca "Dzień Dobry TVN" ma w swojej szafie. Zimą Agnieszka Woźniak-Starak nie rozstawała się z pojemną torbą za 6 tysięcy złotych.

Wygląda na to, że wyjście było dla Agnieszki Woźniak-Starak udane, bo gwiazda wyszła z jednego z butików w centrum Warszawy z papierową torbą pełną zakupów, a następnie schowała je do samochodu i odjechała.

Myślicie, że gwiazda pochwali się nowościami w szafie na swoim Instagramie? My już czekamy na jej kolejne, wiosenne stylizacje. Zobaczcie więcej zdjęć codziennego looku Agnieszki Woźniak-Starak!

Reklama

Zobacz także: Adam Badziak był pierwszym mężem Agnieszki Woźniak-Starak. Co dziś robi i jak wygląda? ZDJĘCIA