Ewa Wachowicz to ponownie jedno z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie. Jurorka "Top Chefa" wciąż zachwyca urodą, która kiedyś pozwoliła jej zdobyć tytuł Miss Polonia i nie powinno dziwić, że jest łączona z największymi nazwiskami ze świata biznesu i mediów. Przypomnijmy: Wachowicz o romansie z miliarderem: Nie ma sensu zaprzeczać

Gwiazda jest oficjalnie do wzięcia, a w najnowszym wywiadzie dla "Gali" opowiedziała o swoim stosunku do mężczyzn i wskazała cechy, które idealny facet jej zdaniem powinien posiadać. Panowie - nie jest łatwo. Wachowicz marzy bowiem o mężczyźnie o aparycji gwiazdy Hollywood, ale nie chce, żeby był nazbyt wymuskany. Miss Polonia nie ma najlepszego zdania o metroseksualnych facetach.

Ostatnio rozszerzyłam definicję idealnego faceta: przystojny jak George Clooney, dowcipny jak Piotrek Bałtroczyk, umięśniony jak Mariusz Pudzianowski, inteligentny jak Janusz Głowacki i tak cudowny do przytulania jak mój kot Stefan (...) Ja w mężczyźnie chcę widzieć mężczyznę. Nie chcę, by się rozczulał i był tak emocjonalny, jak ja. Szukam w nim męskiego pierwiastka. Teraz panuje moda na mężczyznę metroseksualnego, a nie na mężczyznę z testosteronem. Tęsknię za takim mężczyzną, bo tylko w jego towarzystwie można się czuć prawdziwą kobietą. Nie ma kogoś takiego. Jest za to wymuskany facet z cerą gładszą od mojej i nogami bardziej wydepilowanymi niż moje - wyznała w rozmowie z dwutygodnikiem.