Ewa Wachowicz przebojowym krokiem wraca do polskiego show-biznesu. Miss Polonia czaruje widzów na ekranach telewizorów w show "Top Chef", a co za tym idzie udziela coraz więcej wywiadów i trafia na okładki. Przypomnijmy: Słodka Ewa Wachowicz na okładce dwutygodnika

Seksownej sesji zdjęciowej towarzyszy też obszerny wywiad, w którym Wachowicz opowiada o swoich pasjach, gotowaniu i mężczyznach. Kilka miesięcy temu w mediach przewijał się temat łączenia Ewy z miliarderem, właścicielem Polsatu i jednym z najbogatszych Polaków - w wywiadzie z "Galą" gwiazda postanowiła odnieść się do tych plotek.

Nie ma sensu zaprzeczać, ponieważ im bardziej zaprzeczam, tym bardziej ci, co "wiedzą", są przekonani, że "coś w tym musi być". Do plotek trzeba się uśmiechać i puszczać je mimo uszu. Jak się ma wokół siebie dobrych, życzliwych i szczerych ludzi - tak jak ja mam prawdziwych przyjaciół, osoby mi bliskie i kochane, oraz rodzinę - takie rzeczy cię nie dotykają. Jeżeli moi najbliżsi znają prawdę, nie obchodzi mnie opinia innych, na którą nie mam wpływu. Jak ktoś sobie coś ubzdura na mój temat i będzie chciał w to wierzyć, niech wierzy. Jego sprawa - wyjaśnia w rozmowie z "Galą".