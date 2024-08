Ida Nowakowska chętnie dzieli się na Instagramie tym, co u niej słychać. Tancerka zgromadziła na swoim koncie prawie półmilionową publiczność i często pokazuje tam urocze kadry z mężem i 3-letnim synkiem Maksem. Tym razem 33-latka zaniepokoiła swoich fanów najnowszą relacją. Była gwiazda TVP wyznała, że wraz z najbliższymi uczestniczyła w wypadku.

Ida Nowakowska przeżyła chwilę grozy. Wraz z mężem i synem mieli wypadek

Ida Nowakowska do niedawna była jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Tancerka prowadziła nie tylko "Pytanie na śniadanie", ale również program "The Voice Kids" oraz była jurorką w tanecznym show "Dance Dance Dance". Po zmianach, jakie nadeszły w TVP, Nowakowska musiała pożegnać się ze stacją, a fani nie kryli rozgoryczenia tą decyzją. Od tego momentu o tancerce zrobiło się w mediach stosunkowo cicho - aż do teraz. Ida Nowakowska, jako że stara się, aby jej fani byli na bieżąco z tym co się u niej dzieje, zaniepokoiła wszystkich relacją, jaką zamieściła na swoim Instagramowym profilu. 33-latka poinformowała bowiem fanów, że wraz z mężem i 3-letnim synem miała wypadek!

Ida Nowakowska w relacji na Instastories wyznała, że jadąc z najbliższymi na dworzec, ich taksówka brała udział w wypadku.

Nasz powrót do Warszawy... Jadąc taksówką na dworzec, mieliśmy wypadek... - przekazała Ida Nowakowska.

Instagram/Ida Nowakowska

Była gwiazda TVP nie ukrywała, że początkowo ich podróż szła naprawdę dobrze, jednak w pewnym momencie doszło do stłuczki i w taksówkę jaką się poruszali, uderzył inny samochód.

Wszystko szło tak dobrze, naprawdę bardzo dobrze i samochód został stuknięty. Już chyba nie dojedziemy do Warszawy - powiedziała załamana tancerka.

Instagram/Ida Nowakowska

Ida Nowakowska podkreśliła, że ważne jest to, że na szczęście nikomu nic się nie stało i w zderzeniu ucierpiał jedynie samochód.

Najważniejsze oczywiście, że nikomu nic się nie stało... Uważajcie proszę na drodze -wyznała 33-latka.

