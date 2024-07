Film Pawła Pawlikowskiego "Ida" ma ogromną szansę na zdobycie tegorocznego Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Produkcja to została również nominowana do Złotych Globów, gdzie walczy o statuetkę w tej samj kategorii. To jednak nie wszystko, ponieważ dzieło to rozpoznawalne jest również poza granicami naszego kraju, np. w Izraelu. Zobacz: "Ida" popularna nawet w Izraelu. Zdjęcie Piróga nie pozostawia żadnych wątpliwości

Niedawno reżyser i cała ekipa, która pracowała nad "Idą" mogła poszczycić się kolejnym sukcesem. Bowiem prestiżowy magazyn "Empire" umieścił film w rankingu 20 najlepszych filmów nieanglojęzycznych 2014. To jednak nie wszystko. Talent i kunszt z jakim zostało wykonane to dzieło docenił również jeden z najsłynniejszych reżyserów na świecie, Pedro Almodovar. Twórca między innymi filmu "Przelotni kochankowie" umieścił "Idę" na liście swoich ulubionych filmów nieanglojęzycznych. Nasza rodzima produkcja znalazła się na pierwszym miejscu.

Jesteśmy dumni i wspieramy całą ekipę w drodze po Oscara.

