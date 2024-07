Niedawna śmierć Roberta Leszczyńskiego wstrząsnęła całą branżą muzyczną. Głos zabrał nawet Michał Wiśniewski, który nie miał najlepszych relacji z dziennikarzem. Zobacz: Leszczyński wielokrotnie krytykował muzykę Wiśniewskiego. Michał skomentował to w tabloidzie

Zespół jednak odniósł ogromny sukces. Choć na początku mało kto wiedział o jego istnieniu to później wszystkie nastolatki zakochane były w czerwonowłosym liderze zespołu. Aż trudno w to uwierzyć, ale formacja w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia i w związku z tym zapowiada spore świętowanie pod koniec roku. Co ciekawe na plakacie, który zamieścił Wiśniewski na swojej stronie na Facebooku brakuje Magdy Femme, która była pierwszą wokalistką Ich Troje i pierwszą żoną Wiśniewskiego.

Nie jest tajemnicą, że byli małżonkowie pozostają w konflikcie i w mediach nie szczędzą słów krytyki na swój temat. Ostatni wspólny występ Michała Wiśniewskiego z Magdą Femme to ten na Eurowizji w 2006 roku.

Pamiętacie ten zespół?

