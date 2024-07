W słynnym Nokia Theatre w Los Angeles odbyła się impreza, a dokładniej wręczenie nagród Radio Disney Music Awards 2014. Na imprezie pojawiło się dużo młodych gwiazd, które ewidentnie wpisują się w target Disney'a.

25-letnia Julianne Hough wybrała na tę okazję letnie kolory. Plisowana spódnica w jasnym odcieniu żółtego i krótki top na czarnych ramiączkach stworzyły modną całość, bez zbędnego wysiłku. Zaś 29-letnia Kelly Osbourne wybrała look na pograniczu elegancji i codzienności. Czarna spódnica i bluzka ozdobiona dżetami wyglądały bardzo fajnie. Giwazda zaprezentowała również nową fryzurę. Jej fioletowe włosy to już znak rozpoznawczy córki Ozziego. My lubimy jej szalone stylizacje.

A na koniec 24-letnia Lucy Hale. Gwiazda serialu "Słodkie Kłamstewka" ("Pretty Little Liars") wybrała modny kombinezon mini Haute Hippie i jasną, sztryksową ramoneskę. Do tego delikatne sandałki i puzderkową kopertówkę. Dla nas bomba! Świeżo, modnie i na luzie.

