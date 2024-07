4 z 13

Bliźnięta

Uczucia: Małe tęsknoty, krótkie rozstania i trudności z komunikacją mogą doskwierać Ci teraz bardziej niż kiedykolwiek. Nie chowaj uczuć do kieszeni. Jeśli tęsknisz – to bierz telefon do ręki i zadzwoń! Duma i udawana obojętność zaprzepaściły już niejedno uczucie.

Kariera: To, o czym rozpowiadasz od dawna na prawo i lewo, teraz może zacząć realizować ktoś inny. Nie pilnując swoich projektów dopuścisz do tego aby przejął je rywal. Podkreślaj więc swoje zasługi i dokonania na każdym kroku, konkurencja okaże się bardziej zdeterminowana niż zakładasz.