Doda jak zawsze na bieżąco informuje swoich fanów o tym, co dzieje się w jej życiu. Robi ta za pośrednictwem Instagrama, gdzie śledzi ją pokaźna grupa użytkowników. I tym razem miała im do przekazania ważne wieści. Sama nie ukrywała swojego zdziwienia. O co chodzi? Sami się przekonajcie!

Doda zaskoczona zasięgami na Instagramie

Choć Doda jakiś czas temu zapowiedziała koniec estradowej kariery, jej fani nie muszą martwić się, że gwiazda zniknie z show-biznesu. Nie da się ukryć, że poza sceną, Dodę najczęściej można spotkać... w mediach społecznościowych! To właśnie tam można śledzić jej życie prywatne i zawodowe, a sama artystka jest bardzo zaangażowana i z chęcią wchodzi w dyskusję ze swoimi odbiorcami. Wszystko wskazuje na to, że ci właśnie to docenili, ponieważ... jest ich coraz więcej! Tym razem w powalający wynik nie wierzy sama zainteresowana, Doda. Swoim szczęściem i reakcją podzieliła się za sprawą Instagrama.

statystyki Dody Instagram @dodaqueen

Doda nie może narzekać na statystyki - pod żadnym względem. Tym razem jednak przeszła samą siebie. Okazuje się, że jej ostatnie publikacje zostały wyświetlone... 178 609 811 osób! Reakcja samej zainteresowanej? Wymowna. Opublikowała zabawnego mema, w którym zapytała:

Mówisz poważnie?

Tak! W końcu statystyki nie kłamią!

Doda należy do grona najpopularniejszych wokalistek nie tylko na Instagramie - niedawno pochwaliła się rankingiem Spotify, z którego wynikało, że jest również w top 5 najchętniej słuchanych artystek w naszym kraju (m.in. obok sanah czy Darii Zawiałow):

Z kazji nadchodzącego Dnia Kobiet @spotifypoland opublikowało dwie bardzo ciekawe listy – 10 najczęściej słuchanych polskich wokalistek w 2023 roku w kraju oraz za granicą. W obu rankingach Doda (22 lata od debiutu pierwszego albumu!!!) znalazła się w TOP5! W Polsce zajęła 5-te miejsce, zaś za granicą – aż 4-te. Wielkie gratulacje, znaleźć się obok największych nazwisk młodego pokolenia artystów to wielkie osiągnięcie! Warto wspomnieć, że na liście najczęściej słuchanych wokalistek w Polsce Doda jest artystką z najdłuższym stażem. Dziękuję napisała wówczas artystka

Gratulujemy!