Tak Paulina Smaszcz uczciła swoje 50. urodziny. "Oficjalnie rozpoczęłam drugą połowę życia"

"Najpiękniejszy prezent na 40. urodziny… MIŁOŚĆ” – to wyznanie Katarzyny Cichopek (40) i Macieja Kurzajewskiego (49) jest najgorętszym tematem ostatnich dni. Z uczucia, które połączyło gospodarzy „Pytania na śniadanie”, cieszą się ich fani, bliscy i przyjaciele. Ale w sieci pojawiło się też sporo hejtu. Niektórzy mają pretensje, że para tak długo wszystkich zwodziła. Kij w mrowisko włożyła była żona dziennikarza Paulina Smaszcz (49). „Kasia nazywa to miłością, nie wiadomo, jak on to nazywa”, powiedziała dziennikarzowi serwisu WP Kobieta. Co ciekawe, to właśnie ona „zmusiła” zakochanych do ujawnienia związku. – Skończyłam 40 lat i czuję, że otwieram w życiu nowy rozdział. To, co było, zostawiam za sobą i z optymizmem patrzę w przyszłość. Sama jestem ciekawa, co mi przyniesie. Życzę sobie zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń, zwłaszcza podróżniczych i miłości – mówi „Party” Katarzyna. Urodziny świętowała w Jerozolimie. O tym, że poleciała tam z Kurzajewskim, dowiedzieliśmy się właśnie od Pauliny Smaszcz. To ona pod urodzinowym postem Cichopek napisała: „Cieszę się, że Maciek zabrał Cię do Izraela, który zna doskonale, i spędzacie wspaniale Twoje 40. urodziny!!! Sto lat!!! Sto lat!!!”. Kilka minut później dorzuciła złośliwie: „Kasiu, zapytaj Maćka, co zorganizował dla mnie jako matki swoich dzieci na moje 40. urodziny. Odpowiedź brzmi: NIC. Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko, proszę, bo KŁAMCY tak szybko się nie zmieniają. Zapytaj też, co powiedział swoim synom, dlaczego jest teraz w Izraelu? Mimo wszystko spędzaj swoje urodziny wspaniale”. Choć komentarz błyskawicznie zniknął z profilu Katarzyny, w sieci rozpętała się burza. A potem… nastąpiło...