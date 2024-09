3 z 5

Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak wspierają córkę w spełnianiu marzeń i karierze influencerki:

"Jakby nie było ona, mając 8 lat już weszła w tę karierę, telewizję, dorastała na oczach widzów. Ona do tego była przyzwyczajona ale chciała robić swoją karierę. Jesteśmy rodzicami, którzy bardziej wspierają niż zakazują, więc jeśli to było jej marzeniem i chciała to robić to czemu nie" - powiedziała Izabela Macudzińska w programie "Mówię Wam".

Eliza Macudzińska wyprowadziła się z Poznania do Warszawy, gdzie mieszka wraz z grupą Teenz i opiekunami:

"To nie to, że ona tam sama jest i nagrywają, tylko są pod opieką. Nie mieszka sama, są osoby dorosłe. Ma chłopaka, który właśnie ją tam ściągnął".