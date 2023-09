Anna z nowej edycji "Rolnik szuka żony" otworzyła się przed kamerą i opowiedziała o przykrym doświadczeniu. Rolniczka już w zerowym odcinku przyznała, że była w związku małżeńskim, ale teraz opowiedziała, jak wyglądało jej rozstanie z mężem. Okazuje się, że mąż Anny został ją dosłownie z dnia na dzień. Uczestniczka hitu TVP przeżyła bardzo trudne chwile.

Wystartowała dziesiąta edycja "Rolnik szuka żony". W najnowszej odsłonie hitu Telewizyjnej Jedynki bierze udział m.in. Anna. 35-letnia rolniczka razem z bratem uprawia pomidory i ogórki. Anna w wieku 24 lat wzięła ślub cywilny jednak jej małżeństwo zakończyło się po pięciu latach. Uczestniczka najnowszej edycji "Rolnik szuka żony" przed kamerami opowiedziała, dlaczego jej związek nie przetrwał. Anna przyznała, że została oszukana przez byłego partnera.

Kiedyś byłam w związku małżeńskim, trwał on pięć lat. To była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Okazało się, że przez ten cały czas byłam oszukiwana, że mój mąż poślubił mnie tylko i wyłącznie ze względu, że chciał się dostać się przez Polskę do Europy, on był obcokrajowcem. Kiedy mógł dalej ruszyć na Europę, miał już wszystkie pozwolenia na to, któregoś dnia po prostu przyszłam do domu i okazało się, że jego już tam nie ma.