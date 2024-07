Kuba Wojewódzki na prezentację jesiennej ramówki TVN wybrał bardzo casualową stylizację. Dżinsy, marynarka, t-shirt i japonki. Prosty zestaw zapewnił mu miejsce w rankingu modowego sądu magazynu "Party", czyli Joanny Horodyńskiej i Ady Fijał. Panie w żartobliwy sposób oceniły look Kuby.

Joanna porównała Kubę do Davida Beckhama:

- David Beckham to to nie jest, ale w kwestii kreowania własnego, modnego wizerunku zbliża się do gwiazdy futbolu wielkimi krokami. Jest sexy, czyli goła klata, tajemnicza poza i nonszalancka, acz dopracowana stylizacja.