Wakacje to dla artystów bardzo intensywny czas koncertowy. Występy plenerowe czy festiwale to doskonała okazja na promocję swojego materiału i powiększenie... zasobów portfela. Jedną z najintensywniej koncertujących gwiazd tego lata jest Honorata Skarbek. Przypomnijmy: Honey gra koncert za koncertem. I kusi pięknym ciałem

Wakacyjny przebój "Nie Powiem Jak" i wysoka oglądalność jej teledysków w sieci procentuje - w tym sezonie Honey zagra blisko 40 koncertów. Stawia ją to w czołówce koncertujących gwiazd, a tak duża liczba występów sprawia, że po wyczerpującym tournee "My Name Is Million Tour" konto Honoraty wzbogaci się o około pół miliona złotych! Jak na kogoś, kto zaczynał karierę zaledwie dwa lata temu to imponujący wynik, plasujący Honey wśród najbardziej dochodowych wokalistek w Polsce.

Ostatnio Skarbek wystąpiła w swoim rodzinnym mieście Zgorzelcu - po raz pierwszy w karierze. Z tej okazji przygotowała wyjątkowe widowisko, a w pewnym momencie na scenie pojawili się... rodzice Honoraty i brat piosenkarki. Tylko u nas galeria zdjęć autorstwa Huberta Kamieniewa z tego pamiętnego koncertu!

Zobaczcie Honey na scenie z rodzicami: