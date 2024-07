Kilka dni temu do Polski dotarła informacja o tym, że film "W ciemności" Agnieszki Holland, znalazł się na skróconej liście nominacji do Oscara, w kategorii "film zagraniczny". Dziś ogłoszono ostateczną listę filmów nominowanych w tej kategorii. Film Agnieszki Holland jest w tej grupie, co oznacza, że 26 lutego po raz kolejny polska kinematografia ma szansę na wielki triumf.

Film Agnieszki Holland powalczy z produkcjami z: Belgii "Bullhead", Izraela "Footnote", Kanady "Monsieur Lazhar" i Iranu "W separacji".

Przypomnijmy, że role główne w filmie grają Robert Więckiewicz, Benno Furmann, Agnieszka Grochowska, Maria Schrader i Kinga Preis. Międzynarodowa obsada okazała się gwarantem sukcesu. Trzymamy kciuki!

