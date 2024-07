Polacy coraz śmielej poczynają sobie w światowym show-biznesie. Po serii głośnych na wschodzie koncertów Justyny Steczkowskiej i nagłej popularności Alicji Węgorzewskiej w krajach arabskich, przyszła kolej na następnego rodaka szturmującego listy. Tym razem na bliskim zachodzie, bo w Holandii, swoje 5 minut ma Madox.

Finalista "Mam talent!" wydał właśnie na holenderskim rynku singiel "On and on", który w Polsce mogliśmy posłuchać już rok temu. Chociaż piosenka zebrała pozytywne opinie wśród krytyków to nie osiągnęła wymarzonego przez Marcina sukcesu. Zupełnie inaczej jest w Holandii. W małym kraju, francuskojęzyczny utwór jest obecnie jednym z najczęściej odtwarzanych w sieci wśród debiutujących artystów, a lokalny oddział MTV regularnie emituje mroczny klip.

Na stronie holenderskiego oddziału MTV możemy zobaczyć, że "On and on" jest obecnie na drugim miejscu najchętniej oglądanych klipów. Czy to zagwarantuje Madoxowi sukces w Holandii i krajach sąsiadujących? Według jednego z tamtejszych dziennikarzy jest "odkryciem ze wschodu na miarę Mylene Farmer".

Trzymamy kciuki.