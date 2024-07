Torby – worki są gorącym hitem już od dłuższego czasu. Gwiazdy, takie jak Halle Berry, Geri Halliwell czy Cameron Diaz, w ciągu dnia nie rozstają się z nimi na krok. Fenomen "workowatych" toreb polega na tym, że są praktyczne i wygodne, ponieważ mieszczą wszystko to, co jest nam niezbędne i pasują niemalże do każdej stylizacji na co dzień.

W sklepach można je znaleźć w różnych wersjach: materiałowe, skórzane, wzorzyste, gładkie, duże i małe. Fanką tych ostatnich jest Vanessa Hudgens. Polskie celebrytki, np. Klaudia Halejcio i Doda także uwielbiają ten trend. Nam najbardziej podoba się łączenie ich ze stylizacjami w stylu etno.



Poniżej pokazujemy gwiazdy ze swoimi torbami-workami: