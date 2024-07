Rozkloszowana spódnica to symbol stylu lat 60., który jak wiadomo znów powrócił do modowych łask. Polskie gwiazdy coraz częściej wybierają ten model i wyglądają w nim wprost zachwycająco. Do ich grona zaliczamy m. in. Kasię Zielińską, Joannę Horodyńską, Beatę Sadowską, Małgorzatę Sochę, Aleksandrę Kisio i Joannę Jabłczyńską.

Największą zaletą takiej spódnicy jest to, że każdej stylizacji doda dziewczęcości i będzie pasowała do wszystkich rodzajów sylwetek, idealnie podkreślając talię. Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie ostatnie stylizacje polskich gwiazd w rozkloszowanych spódnicach.



Tak prezentują się gwiazdy w rozkloszowanych spódnicach: