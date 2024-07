Tego się nie da ukryć… Najważniejszym trendem tego lata jest powrót do lat 70. A zatem bez powiewnych sukienek, frędzli i etnicznych ozdób ani rusz. Kinga Rusin uważnie śledzi trendy. Dlatego wybrała etniczny naszyjnik z frędzlami marki House of Mima za jedyne... 49 zł. Podobny dostrzegliśmy u Agnieszki Kaczorowskiej. Nic tylko podziwiać… i naśladować! Najwyższa pora by znaleźć podobny dla siebie. Dasz się przekonać?

Agnieszka Kaczorowska

Kinga Rusin

House of Mima, 49 zł

MANGO, 34 zł

New Look, ok. 69 zł

Bershka, 14, 90 zł

Claires, 51, 90 zł