Koniec ze spódniczkami i szortami - nadchodzi jesień. A co za tym idzie, będziemy ukrywać swoje nogi w długich spodniach. Żeby jednak urozmaicić odrobinę ten sezon proponujemy jeden z najgorętszych trendów. Wzorzyste spodnie.

Nieważne, czy są to legginsy, cygaretki, szwedy, czy rurki, ważne by było was widać. Kolorowe spodnie to hit sezonu, który przyszedł do nas zza Wielkiego Oceanu. Wzorzyste spodnie noszą m.in. Lana Del Rey, Rihanna, Nicki Minaj i Jessie J (na zdjęciu powyżej).

W nadchodzącym sezonie modne będą nie tylko zwierzęce motywy. Hitem są również te geometryczne, psychodeliczne, a nawet kwiatowe. Chociaż w ten sposób przemycimy odrobine lata w ten jakże ponury czas.

Poniżej w naszej galerii znajdziecie wzorzyste propozycje z polskich sklepów: