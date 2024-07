Hilary Duff i Mike Comrie już niedługo zostaną rodzicami. Na świat wkrótce przyjdzie ich pierwsze dziecko. Para nie chce poznawać jeszcze płci dziecka, żeby mieć większą niespodziankę. Jednak Hilary przeczuwa, że urodzi się syn, zresztą bardzo by tego chciała. Tak bardzo, że nawet o tym śni.



- Za każdym razem, kiedy mi się to śni, marzę o chłopcu. Nie oznacza to jednak, że wolałabym mieć chłopca - nie potrafię tego wyjaśnić, to jest bardzo dziwne - napisała na swoim Facebooku gwiazda.



Ciekawe czy sen Duff jest proroczy...

