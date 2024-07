Edyta Herbuś to swego rodzaju fenomen w polskim show-biznesie. Celebrytka od lat plasuje się w rankingach na najbardziej lubiane osoby publiczne, a do tego nieustannie budzi zainteresowanie reklamodawców. Kiedy jej koleżanki z "Tańca z gwiazdami" i bankietów poszukują zaproszeń na mało prestiżowe wydarzenia, ona jest jedną z najbardziej pożądanych na salonach gwiazd. To spowodowało, że Edyta dostała propozycje ról w serialach czy na deskach teatru. Zobacz: Herbuś wypina ciało na deskach teatru

Teraz talentem Herbuś zainteresowali się... fińscy producenci. Magazyn "Flesz" donosi, że tancerka poważnie rozważa wyjazd do Helsinek, gdzie czeka na nią lukratywny kontrakt reklamowy z jedną ze skandynawskich oper. Jeśli Edyta zdecyduje się przystać na warunki Finów, zadebiutuje na scenie za granicą w czerwcu.

To kolejna szansa na zagraniczną karierę Edyty. Przypomnijmy, że kilka lat temu razem z Rafałem Mroczkiem wygrała taneczną Eurowizję, zdobywając m.in. 10 punktów (czyli drugą najwyższą notę) właśnie z Finalndii.

