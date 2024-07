1 z 14

Edyta Herbuś, Anna Kalczyńska, Julia Kamińska, Julia Wróblewska - te gwiazdy wystylizowane na baletnice i na postaci z bajki przyszły na premierę filmu animowanego "Balerina". Ale było też sporo innych gwiazd, takich jak Kasia Cichopek czy Antek Królikowski. Część znanych osób zdecydowała się przyjść z dziećmi - jak Piotr Rubik ze swoimi córkami czy Monika Mrozowska z synkiem i dwiema córkami!

O czym jest film "Balerina"?

11-letnia Felicja od zawsze marzy o tym, by zostać baleriną w paryskiej operze. Razem z najlepszym przyjacielem, spryciarzem Wiktorem ucieka z sierocińca, by spróbować swych sił w paryskiej szkole baletu. Wielkie plany małej Felicji może pokrzyżować jej największa rywalka – podstępna Camille, której matka nie cofnie się przed niczym, by utorować córce drogę do kariery. Czy Felicja spełni swoje marzenia? :)

A oto galeria gwiazd, które już wiedzą jak potoczą się losy małej Felicji! Zobaczcie koniecznie zdjęcia!

Zobacz także: Ostatni film Andrzeja Wajdy już w kinach! Co jeszcze? Aktorski pojedynek Więckiewicza i Gajosa!