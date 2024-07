Hejt na Mariną i Wojciecha Szczęsnego na Instagramie! Zakochani po zakończeniu zgrupowania polskiej kadry wybrali się na romantyczny wyjazd do Wenecji. Podczas wypadu Marina nagrywała filmiki na Instagram i na Snapchata. Znalazło się tam między innymi wideo z kolacji, na której była z mężem. Jednym z dań, które wybrali, były świeże trufle. Warto zaznaczyć, że danie nie należy do najtańszych, co niektórzy obserwatorzy Mariny postanowili jej wytknąć w komentarzach. Większość z nich zniknęła, ale pojawiały się tam stwierdzenia, że wokalistka chwali się swoim luksusowym życie, co nie jest najlepszym pomysłem. Poza tym niektóre media, zdaniem artystki, wymyślały niestworzone tytuły artykułów na ich temat.

Wokalistka postanowiła im odpowiedzieć. Co napisała?

Żeby była jasność robimy sobie jaja z tych, co wymyślają sobie newsy o nas z cyklu "chwalą się luksusowym życiem...", "jedzą kg trufli za 12 koła" serio??? Wyluzujcie!

Fani wzięli Marinę w obronę i dopingują ją na Instagramie:

Ooo nieee, padłam z nowych Instasnapów! ???? Jak można być tak zawistnym i pisać takie rzeczy ???? Marina, czekamy na trufle, szampany, piękne widoki i Twoją pozytywną osóbkę - nagrywaj jak najwięcej, oczywiście jak nie zapomnisz i w miarę możliwości ???? Tych co Ci kibicują jest więcej ???? Trufle za 12 koła , prawda czy nie, mnie to nie obchodzi;) obchodziło by mnie tylko to, czy byly smaczne, bo nie próbowałam;) Udanego wypoczynku???? przecież nie bedzie udawała ze żyje inaczej żeby Ci było miło i lepiej. Odpuść zazdrość do niczego dobrego nie prowadzi ????

Kibicujecie Wojtkowi i Marinie?

Marina odpowiada hejterom

Marina śmieje się z informacji na swój temat

Marina i Wojciech Szczęsny w Wenecji