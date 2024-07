Jeden z internautów i gości serwisu plotkarskiego życzył śmierci nienarodzonemu dziecku Tamary Arciuch! Aktorka jest w czwartym miesiącu ciąży. Spotkała ją spora dawka hejtu, na który nie chce się godzić! Dlatego postanowiła walczyć o to, żeby ten internauta został ukarany. Gwiazda i jej partner, Bartłomiej Kasprzykowski, w rozmowie z Party.pl, opowiedzieli o tym, co przeszli.

Tamara Arciuch już kilka dni temu zareagowała na odrażający komentarz pod artykułem na swój temat na Plotku. Jeden z użytkowników napisał:

Komentarz nie został usunięty przed moderatorów! Tamara Arciuch na swoim Facebooku napisała:

Jesli wejdziecie w zdjęcie poniżej zobaczycie jaki oto komentarz pojawia sie na portalu Plotek.pl pod artykułem o tym , że spodziewam sie dziecka.Rzecz nie o tym czy to prawda czy nieprawda ale co taka informacja wywołuje w ludziach. Na komentarze, że jestem wstrętna, mam obwisłe stare cycki, ohydny kinol, przy mężu wyglądam jak staruszka-nauczyłam sie nie reagować. Życzenie komuś śmierci, to jednak inna sprawa. To porusza i wstrząsa.Takie komentarze powinny byc ścigane i usuwane przez właścicieli tak popularnych portali. Uważam to za haniebne, że Ci ludzie pozostają anonimowi i zarazem bezkarni. - napisała na Facebooku. (pis. oryginalna).