Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych par, które poznaliśmy dzięki programowi "Taniec z gwiazdami". Zakochani w marcu ubiegłego roku zaręczyli się, a kilka miesięcy później powitali na świecie córeczkę. Teraz fani pary z niecierpliwością czekają na informacje o ślubie pary. Hania i Jacek uchylili nam rąbka tajemnicy w tym temacie.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke chętnie dzielą się swoim życiem w mediach społecznościowych, a w ostatnim czasie ich Instagramy zdominowała oczywiście mała Róża! Dziewczynka od pierwszych chwil skradła serca internautów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zdjęcia i filmiki z jej udziałem. Przed naszą kamerą para zdradziła, że niedługo planuje chrzciny dziewczynki. A co ze ślubem? Jak się okazało, Hania i Jacek mają już plany, ale póki co nie ma jeszcze w ich kalendarzu konkretnej daty.

- My mamy plany ślubne, no bo Hania cały czas z pierścionkiem zaręczynowym chodzi, ale czekamy, żeby to było też takie fajne dla nas, dla rodziny, a nie żeby to jakby jak najszybciej organizować - wyznał Jacek Jeschke.