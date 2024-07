Hanna Lis ostatnio w rozmowie z magazynem "Party" zarzekała się, że nie jest pasjonatką modowych trendów. Nie przeszkodziło to jej jednak by pojawić się na Warsaw Fashion Weekend i, co więcej, wystąpić w roli modelki podczas pokazu marki Joanny Przetakiewicz, La Mania. Ubrana w morelową sukienkę stąpała po wybiegu z uśmiechem na twarzy i zalotnie spoglądała na obecną na widowni córkę.

Żonie Tomasza Lisa towarzyszyła 13-letnia Julia. Najstarsza pociecha Hanny ze związku z Jakiem Kozińskim dopingowała mamę i z całych sił biła brawo kiedy tylko zobaczyła ją w niecodziennej roli.

Razem z Lis Julia pozowała do zdjęć i bardzo profesjonalnie uśmiechała się fotoreporterem. W końcu za chwilę pewnie wyrośnie na młodą gwiazdę. Kto wie, może za jakiś czas to ona stanie na wybiegu, a jej miejsce na publiczności zajmie piękna mama?

Zobaczcie zdjęcia Hanny Lis z córką Julią i oceńcie jak bardzo są do siebie podobne: