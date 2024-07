Hanna Lis, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek od 2012 roku prowadzi główne wydanie programu informacyjnego TVP2 "Panorama". Dziennikarka wróciła do pracy w Telewizji Polskiej po trzech latach przerwy - wcześniej została zwolniona za naruszenie etyki dziennikarskiej. Przypomnijmy: Hanna Lis wraca do TVP. Zarobi 30 tysięcy złotych

Dziennikarkę obdarzono tak dużym zaufaniem, że zdecydowano się powierzyć jej prowadzenie kolejnego programu. Jak podaje Presserwis od kwietnia Lis poprowadzi program publicystyczny "Po przecinku". Będzie to kontynuacja "Panoramy" i poprowadzą go na zmianę właśnie Lis i Joanna Racewicz. Na zakończenie "Panoramy" pojawi się gość, ale rozmowa z nim zostanie przeniesiona do nowego programu, który będzie emitowany w TVP Info. Podobną metodę stosuje TVN, gdzie rozmowa z gościem zostaje przeniesiona do informacyjnego pasma stacji, czyli TVN24.

Cieszycie się, że będziecie mogli częściej oglądać Hannę?

