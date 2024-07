Hanna Lis wystąpi w programie "Orient Express", którego prowadzącą jest Agnieszka Szulim? Mało prawdopodobne, żeby doniesienia "Faktu" się sprawdziły. Zwłaszcza gdy obserwuje się Instagram Hanny Lis. Dziennikarka jest właśnie w Moskwie i spotyka się z założycielką bardzo luksusowego portalu o modzie buro247 - Mirą Dumą. Mira Duma to rosyjska ikona stylu i bizneswoman, a jej portal ma 10 światowych edycji od Australii po Singapur. Czy będzie teraz polska edycja, a jej naczelną zostanie Hanna Lis? Wszystko na to wskazuje. Niedawno Mira Duma mówiła, że chce dalej rozszerzyć działalność na inne kraje, a pod zdjęciami Hanna Lis i Miry sypią się gratulacje na przykład od Joanny Przetakiewicz i Łukasza Jemioła.

Sama Hanna Lis jeszcze nie zdradza co będzie robić, ale zaczepnie napisała, że szykuje nowy projekt niespodziankę. Dlatego gratulacje, że będzie to buro247.pl mogą być uzasadnione.

Dlaczego to tak luksusowy portal? Bo jest to portal dla ludzi, którzy nawet nie myślą ile dana rzecz, gadżet czy ubranie kosztuje. Tylko jeśli się spodoba to kupują! Hanna Lis kojarzy się z takim luksusem?

Hanna Lis nie będzie pracować w TVN?

Dlatego właśnie mało prawdopodobne, aby Hanna Lis wystąpiła w nowym programie TVN "Orient Express", w którym gwiazdy wywiezione za granicę będą musiały radzić sobie przez kilkanaście dni bez pieniędzy, znajomości języka i przewodnika. Na razie wiadomo tylko, że program poprowadzi Agnieszka Szulim.

Hanna Lis i Mira Duma razem na bankiecie w Moskwie.

Hanna Lis z Mirą Dumą w biurze buro247.ru

Hanna Lis w Moskwie.