Hanna Lis będzie mieć swój program w TVN Style? Jak donosi Show, Hanna Lis już niedługo dołączy do zespołu TVN Style. Ale czy to prawda?

Reklama

Jak się dowiedzieliśmy, Hanna Lis na razie była na jednym spotkaniu w stacji, bez żadnych konkretów. Wiadomo, że obie strony są zainteresowane, ale nie było pomysłów co do tego jaki program mogłaby prowadzić.

Już cztery lata temu Hanna Lis miała dostać w TVN Style swój program kulinarny. Rozmowy były mocno zaawansowane, ale tuż przed wejściem do studia pomysł upadł. A Hanna Lis została prezenterką Panoramy i dalej zajmowała się polityką.

Czy tym razem Lis i TVN Style dogadają się? Jest na to duża szansa! Jaki program mogłaby mieć Hanna Lis? W Na temat zaczęła się zajmować działem lifestyle, ale z tego, co wiadomo, na razie przestała szefować temu działowi. Jednak zainteresowania ma raczej takie same: kulinaria, styl życia, podróże i co dobrego i zdrowego ugotować. Podobno w stacji TVN Style prowadziłaby właśnie program kulinarny. Bo na razie rola polskiej Marty Stewart już jest zajęta i jest nią Małgorzata Rozenek.

Zobacz także

Zobacz także: Przyjaciółki na salonach: Hanna Lis i Joanna Przetakiewicz na otwarciu butiku ZDJĘCIA

Hanna Lis została zwolniona z TVP ponad trzy miesiące temu. Czy znowu zobaczymy ją na wizji?

Hanna Lis dawno nie była widziana z Tomaszem Lisem, który ostatnio ma swój program w Internecie.

Reklama

Hanna Lis ma teraz więcej czasu dla swoich córek.