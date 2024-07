1 z 11

Jesienią rusza kolejna edycja The Voice of Poland a już dzisiaj poznaliśmy nowy skład jury. W porannym programie "Pytanie na śniadanie" po raz pierwszy zobaczyliśmy kto tym razem będzie oceniał uczestników muzycznego show. Będą to: Edyta Górniak, Maria Sadowska, Andrzej Piaseczny oraz Baron i Tomson.

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że w roli prowadzącej program nie zobaczymy już Magdaleny Mielcarz. Na jej miejsce pojawi się Halina Mlynkova. Piosenkarki nie mogło oczywiście zabraknąć na dzisiejszej konferencji The Voice of Poland. Ubrana w białą koszulę, spod której prześwitywała bielizna i zieloną błyszczącą spódnicę, wyglądała jak prawdziwa gwiazda. Swoją stylizację uzupełniła jasnymi szpilkami, czarną torebką na długim pasku, efektownymi złotymi okularami i biżuterią Beller. Naszym zdaniem prezentowała się świetnie. Zgadzacie się z nami?

