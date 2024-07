To pewne Klaudia Halejcio i Tomasz Barański rozstali się. Kilka tygodniu temu, para zdecydowała, że nie chcą już być razem. Powód? Brak czasu dla siebie i praca! Klaudia Halejcio coraz częściej przebywała we Wrocławiu na planie serialu "Pierwsza miłość" i podróżowała ze swoimi dwoma spektaklami teatralnymi po Polsce. Z kolei Tomek często wyjeżdżał na koncerty z Justyną Steczkowską, której układał do koncertów choreografię i sam w niej tańczy.

Jak komentuje "Party" znajoma para Klaudia i Tomasz

Nie mieli czasu pielęgnować swojego uczucia.

Halejcio wyprowadziła się z ich wspólnego mieszkania, ale jak słyszmy pozostaje w dobrych kontaktach z Tomaszem. Mimo 9 lat różnicy wieku bardzo dobrze się rozumieli, a ich uczucie rozkwitło dzięki programowi "Taniec z Gwiazdami". Potem Klaudia pomagała Tomaszowi Barańskiemu w walce z nowotworem nerki. Takie rzeczy łączą na całe życie.

Te święta Klaudia i Tomasz spędzą już osobno!

Klaudia Halejcio i Tomasz Barański byli parą dwa lata.

East News

Teraz Kaludia Halejcio pokazuje się sama na salonach, a Tomasz Barański wyjechał na urlop.

AKPA

Tomasz Barański i Klaudia Halejcio chcieli założyć rodzinę, ale nic z tego nie wyszło.