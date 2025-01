Gypsy Rose Blanchard to bohaterka jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii Stanów Zjednoczonych. Przez lata była ofiarą tzw. zespołu Münchhausena per procura, który objawiał się w wymuszaniu na niej leczenia i izolacji przez jej matkę, Dee Dee Blanchard. W 2015 roku Gypsy, we współpracy ze swoim ówczesnym partnerem Nicholasem Godejohnem, zaplanowała morderstwo matki. Blanchard została skazana na 10 lat więzienia za współudział w zbrodni, a jej partner na dożywocie. Sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie, stając się tematem licznych dokumentów i ekranizacji, w tym popularnego serialu "The Act". Teraz Gypsy Rose poinformowała, że pod koniec ubiegłego roku została mamą!

Gypsy Rose Blanchard urodziła. Dokładnie rok temu wyszła z więzienia

Dee Dee Blanchard przez wiele lat kontrolowała życie swojej córki, utrzymując, że Gypsy cierpi na szereg schorzeń, w tym białaczkę czy dystrofię mięśniową. W rzeczywistości dziewczyna była zdrowa, a zachowanie matki wynikało z zaburzeń psychicznych. W 2015 roku Gypsy i jej partner, Nicholas Godejohn, dokonali morderstwa Dee Dee. Po aresztowaniu Gypsy przyznała, że zbrodnia była jej jedyną drogą do uwolnienia się od toksycznej matki. W listopadzie 2023 roku, po odbyciu 8-letniego wyroku, Gypsy Rose Blanchard opuściła więzienie. Kobieta zamieszkała w niewielkim mieście w stanie Missouri, gdzie próbuje rozpocząć nowe życie.

W sobotę, 28 grudnia Gypsy Rose Blanchard urodziła swoje pierwsze dziecko. To wydarzenie oznacza nowy rozdział w jej życiu, które wypełnione było dotąd traumatycznymi doświadczeniami. Informacja o narodzinach dziecka pojawiła się 1 stycznia 2025 roku na Instagramie i od razu wzbudziła zainteresowanie mediów oraz opinii publicznej.

Witam 2025 rok z największym darem ze wszystkich – napisała Gypsy Rose.

Obecnie Gypsy Rose mieszka w stanie Missouri, gdzie unika rozgłosu i skupia się na swojej nowej roli jako matka. Jej historia budzi mieszane uczucia – z jednej strony współczucie dla ofiary przemocy domowej, z drugiej zaś przypomina o mrocznej przeszłości związanej z morderstwem jej matki Dee Dee Blanchard. Partner Gypsy Rose postanowił pochwalić się zdjęciem z maleństwem i ukochaną na swoim Instagramie, ale ograniczył możliwość dodawania pod nim komentarzy. Tylko bliscy mogli złożyć im gratulacje.

Gratulacje od Nika i ode mnie! Jesteśmy bardzo szczęśliwi!

Gratulacje!!! Cóż za piękny prezent. Wielu, wielu błogosławieństw dla Twojej nowej rodziny

O mój Boże, stało się! Gratulacje – czytamy pod zdjęciem Gypsy Rose Blanchard.

