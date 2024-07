Jak zmieniała się Dominika Gwit przez ostatni rok? Nie da się ukryć, że przytyła. Ale gwiazda serialu "Singielka" sama otwarcie o tym mówi.

Napisała nawet książkę "Moja droga do nowego życia" o tym, jak heroicznie walczyła z kilogramami, by zaakceptować siebie i jak wpadła w pułapkę odchudzania. Bo wtedy może będzie fajniejsza, wartościowsza, może w końcu wszystkim się spodoba.

I dokonała tego - to była spektakularna metamorfoza. Dominika Gwit schudła ponad 50 kilogramów. Osiągnęła to, o czym marzyła, czyli jej waga spadła i pasowały na nią ubrania XS. I co? I okazało się, że nie dało jej to szczęścia.

Całe życie wydawało mi się, że jest ze mną coś nie tak, bo jestem gruba (...) Jeśli nie pogodzisz się ze sobą i twoje ciało nie jest zdrowe to jest koszmar. Ja zachłysnęłam się dążeniem do bycia jak najchudszą, bo myślałam, że to będzie dla mnie najlepsze. Całe życie byłam gruba, więc postanowiłam być chuda, bo wydawało mi się, że właśnie wtedy będę szczęśliwa. Guzik prawda. To się okazało totalnym kłamstwem i mitem, dlatego że moja otyłość najbardziej pokonała mnie psychicznie wtedy, gdy byłam najchudsza. Ja w ogóle nie potrafiłam sobie poradzić ze sobą. Robiłam wszystko, żeby być jeszcze chudszą. Wyglądałam jak zabiedzony chłopiec - opisuje siebie Gwit siebie z końca 2014 roku.