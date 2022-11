Tak Dominika Gwit spędza ostatnie chwile przed porodem! Wybrała się do kosmetyczki. ZDJĘCIA

Dominika Gwit nieustannie cieszy się ogromną sympatią widzów, dlatego nic dziwnego, że jest łakomym kąskiem dla paparazzi. Tym razem fotoreporterzy przyłapali aktorkę w drodze do salonu piękności. Wygląda na to, że Dominika Gwit od czasu do czasu lubi skorzystać z usług kosmetyczki. Bardzo się zmieniła? Dominika Gwit przemierza Warszawę w drodze do salonu piękności Dominika Gwit , która na co dzień gra kolejne spektakle i wspiera ruch body positive, tym razem zdecydowała się poświęcić chwilę dla siebie i wybrała się do salonu kosmetycznego. Aktorka została przyłapana na warszawskim Żoliborzu w drodze na nowy manicure. Zobacz także: Dominika Gwit przemierza Warszawę i zaskakuje mimiką. Zdjęcia paparazzi Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Dominika Gwit nie chciałaby powtórzyć udziału w show! "Dużo mnie to kosztowało" Tego dnia Dominika Gwit zdecydowała się na zwiewną sukienkę w kwiaty i wygodną saszetkę. Zobaczcie, jak prezentowała się aktorka, kiedy opuszczała salon piękności. Zachowywała się, jak prawdziwa gwiazda?